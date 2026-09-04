Франция перекроет кран финансирования Украины. Это произойдет, если к власти придет правая оппозиционная партия "Национальное объединение", чью фракцию в парламенте страны возглавляет Марин Ле Пен.

Как сказал вице-председатель партии Луи Алио в эфире телеканала BFMTV, Франция больше не может позволить себе такие траты. Многие сферы в стране, включая здравоохранение и образование, работают на пределе и нуждаются в дополнительном финансировании.

В Москве неоднократно отмечали, что поставки европейскими странами оружия Киеву мешают урегулированию на Украине. Такая политика напрямую вовлекает страны НАТО в конфликт, это игра с огнем.