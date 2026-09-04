Ремчуков назвал Москву главным индустриальным и технологическим центром страны

Генеральный директор редакции "Независимой газеты", кандидат экономических наук Константин Ремчуков отметил в разговоре с АГН "Москва", что российская столица прошла впечатляющую трансформацию за последние 16 лет.

По словам Ремчукова, один из самых показательных результатов – изменение структуры городской экономики. Реальный региональный продукт столицы за 13 лет вырос примерно на 29%, инвестиции в основной капитал – в 3,7 раза, промышленное производство – в 2,3 раза, реальная зарплата – на 53%.

Высокими темпами растут радиоэлектроника, аэрокосмические предприятия, медизделия, фармацевтика, добавил Ремчуков. За полгода в Москве появилось 15 новых высокотехнологичных промышленных объектов общей площадью более 500 тысяч квадратных метров.

Построено более 1,2 тысячи километров дорог, реконструировано или создано заново более тысячи парков и скверов, благоустроены 42 набережные. Построено или комплексно обновлено 344 здания поликлиник.

Также спикер высоко оценил усилия властей по защите города от беспилотников.