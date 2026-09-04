Лучший город Земли: какой Москва встречает свое 879-летие

Пушкинская набережная всегда была прогулочным сердцем столицы. Но после обновления отсюда вообще сложно уйти. Буквально все радует глаз. С одной стороны – Москва-река. А с другой - павильоны с кафе и магазинами, которые напоминают пришвартовавшийся круизный лайнер. Так и хочется подняться на палубу и отправиться в путешествие. Саму набережную оформили в стиле работ советского художника-монументалиста Александра Дейнеки.

В этом году в столице стало еще больше мест отдыха. Теперь это не только парки, но и пляжи. 15 зон отдыха у воды по новому формату. Фактически - курорт рядом с домом.

Такую территорию отдыха вблизи Гольяновского пруда организовали по просьбе самих жителей. Три подогреваемых бассейна оборудовали современными системами очистки. Рядом построили павильоны с раздевалками, душевыми и санузлами, кафе и медпунктом. Можно не только позагорать и искупаться, но и заняться спортом под руководством опытных тренеров.

А прикоснуться к истории теперь можно в усадьбе Покровское-Стрешнево. Два с половиной века она принадлежала родственникам Романовых. Именно из рода Стрешневых происходила супруга первого царя династии. Сюда приезжала Екатерина II, а историк Николай Карамзин начал работать над "Историей государства российского". С этого года усадьба снова во всем своем великолепии и блеске. Отреставрированы фасады, изящные балконы и колонны, белокаменные и мраморные лестницы. В залах - роскошная лепнина и росписи.

"Несколько лет назад она была не в таком красивом состоянии. Еще бы несколько лет - и мы бы вообще ее потеряли. Часть помещений сгорела. Сейчас - как новенькая", - отметил Сергей Собянин.

Про атлантов реставраторы шутили - только на них все последние десятилетия и держался дом. В двадцатом веке усадьба Покровское - Стрешнево переходила от одной организации к другой. И только когда стала собственностью Москвы, дождалась масштабной научной реставрации.

Еще один обновленный шедевр - Ленинградский вокзал. Старейший в Москве, а теперь еще и самый современный. Снаружи - все, как и задумывал архитектор Константин Тон. А внутри - 220 табло: расписания, навигационные указатели, медиаэкраны. Душа вокзала - два монументальных мозаичных панно из кусочков смальты - панорамы Москвы и Петербурга с самыми главными символами и памятниками. К поездам проходить стало удобней. А в метро можно попасть, не заходя в здание. Грамотное распределение пассажиропотоков - важная часть создания большого транспортного узла.

"В ближайшее время у нас начнется стройка вокзала ВСМ - Москва - Санкт-Петербург. И количество пассажиров, которые проходят через этот путь, увеличится почти до пятисот тысяч", - рассказал Собянин.

Скоро реставраторы займутся другим масштабным проектом - реконструкцией соседнего Ярославского вокзала. В планах и создание единого подземного пространства на Площади трех вокзалов.

С комфортом на "Ласточках" и "Иволгах" сегодня можно доехать до многих городов. Но совсем скоро пассажиры смогут опробовать новинку - "Иволгу 5.0". Этих красавцев делают, как и предыдущие модели, на Тверском вагоностроительном заводе, тем самым поднимая экономику региона.

"Важно то, что для завода мы формируем стабильный заказ. На ближайшие годы для продление диаметров мы заключили контракт примерно на 100 дополнительных поездов. Все эти заказы дали толчок транспортному машиностроению, создали целю линейку новых машин. В кооперации работает сотни предприятий по всей стране", - напомнил мэр столицы.

Поезда теперь не только с зарядками и вайфаем. Количество посадочных мест увеличили до 747 - это на сотню больше, чем в "Иволге 4.0". В головных вагонах появились холодильники, кофемашины и устройства для разогрева еды. А кулеры с горячей и холодной водой установили во всех вагонах. Также расширили стеллажи для багажа.

Москвичи уже привыкли к "Иволгам" на маршрутах МЦД. Совсем скоро и все пассажиры Центрального транспортного узла смогут передвигаться с таким же комфортом. В первую очередь такие поезда из Москвы начнут ходить в Смоленск, Калугу, Тулу, Владимир и Ярославль. На втором этапе к этом списку добавятся Иваново, Кострома, Рязань и Тверь. Но это не единственный контракт с Москвой. Предприятие участвует и в выпуске трамваев для мегаполиса. Столица активно взаимодействует и с другими регионами, создавая в итоге тысячи рабочих мест по всей стране.

В том числе и в Набережных Челнах. С 2018 года мегаполис закупает у "Камаза" электробусы. Предприятие постоянно модернизирует модели. У первой запас хода был 40 километров, сейчас уже 120. В салоне появились электрическая климатическая установка, раздельная для водителя и пассажиров, информационная подсветка дверей, сообщающая о завершении посадки. Да и сами двери теперь открываются наружу и не съедают пространство.

"Этот электробус - лучший в Европе и, конечно же, лучший в нашей стране. Сегодня уже 2, 5 тысячи машин обслуживают миллионы пассажиров", - отметил Собянин.

В производстве электробусов принимают участие предприятия Татарстана, Башкортостана, Нижнего Новгорода, Москвы - всего более чем из 30 регионов. Создано порядка 100 тысяч новых рабочих мест.

Синергия Москвы с регионами - не только в производстве, но и в образовании. Сервисы "Московской электронной школы" - "Электронный дневник", "Электронный журнал", "Библиотека МЭШ", "Портфолио учащегося" - большое подспорье для учителей и школьников, поэтому регионы активно включаются в проект. В Набережных Челнах Сергей Собянин накануне нового учебного года посетил гимназию "Адымнар - Чаллы", где более 1000 ребят учатся на русском, татарском и английском языках. "Московская электронная школа" здесь, как и во всех учебных заведениях Татарстана, - незаменимый помощник.

"Мы 10 лет работали над этой системой, создавали электронную библиотеку. Она сегодня одна из самых крупнейших в мире.Самое главное, что мы вместе с вами дальше ее развиваем", - подчеркнул мэр.

Сервисы МЭШ доступны также в Дагестане, Калужской, Московской, Тюменской областях и Ямало-Ненецком автономном округе. А с 1 сентября подключились еще пять регионов.

В самой же Москве продолжается реконструкция школ. На смену старым и неуютным зданиям приходят современные. Светлые коридоры, комфортные зоны отдыха. И, конечно же, кабинеты с лабораториями. Учителя и дети в один голос уверяют - теперь в школу каждый день как на праздник. А еще в обновленных зданиях есть просторная столовая, медиатека, танцевальный класс, пространства для лекций и удобные спортзалы. Такая роскошь к новому учебному году появилась у многих школьников - после реконструкции открылось 100 зданий. И еще 20 новых.