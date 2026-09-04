Мир со смаком обсуждает новую фаворитку Дональда Трампа. Кто такая Натали Харп на самом деле?

Эта история "последней любви Трампа" развивается так, будто написана голливудским сценаристом. Победив рак благодаря экспериментальным препаратам, Натали Харп начала другую борьбу - за сердце Дональда Трампа. И красавице Натали, даже несмотря на ее внешность, идеально соответствующую стандартам красоты для женщин Мар-а-Лаго, другие в поместье Дональда не допускаются, пришлось пройти через серию унижений, чтобы не только заслужить право практически круглосуточно находиться рядом с 47-м президентом США, но и стать самой влиятельной тенью в Белом доме. Экс-пресс-секретари от происходящего там прямо сейчас в шоке. И называют отношения между президентом и бывшей телеведущей ненормальными.

Два интимных письма Харп, адресованных Дональду Трампу, в которых она называет его своим опекуном и защитником, внезапно, как это бывает в Америке, всплыли в преддверии выборов в Конгресс, хотя переписка утекла несколько лет назад. События, обсуждаемые в письмах, относятся к 2023 году. Натали в этих тайных посланиях постоянно извиняется за свой непрофессионализм и за свои нелепые поступки. Например, за то, что она поставила Трампа в неловкое положение, когда в Шотландии бегала за его гольф-каром, пока он передвигался между лунками. Впрочем, это не единственный казус Натали, связанный с транспортом.

Все в том же 2023 году Натали добровольно жила в женской раздевалке в гольф-клубе Трампа в Нью-Джерси, потому что полноценной комнаты для нее не нашлось. В предвыборном штабе ее почему-то не считали настоящим сотрудником, хотя уже тогда она имела полный доступ к социальным сетям Трампа и могла написать там что угодно. Впрочем, Натали не обращала внимания на злобное окружение. И упорно шла к своей цели – к Дональду Трампу. В письмах она даже писала ему, что безумно устает от своей работы и мечтает только об одном - просто болтать с ним ни о чём. Похоже, Трамп не выдержал такого напора и по-настоящему влюбился в Натали.

Правда, родной брат Натали Харп отчего-то не верит в эту любовь и причисляет свою сестру к политическим фанатикам, которых завораживает власть и которые готовы на все, чтобы прикоснуться к ней.

И вот теперь Натали Харп, похоже и правда живет в своей мечте, которая стремительно набирает обороты. Хотя сперва ее называли исключительно человеком-принтером, потому что она всегда носит его с собой и распечатывает Трампу новости. Преимущественно - позитивные. Ну или те, которые она считает важными.

Но Натали отвечает не только за принтер и социальные сети – ее уже негласно называют "привратником Трампа", так как именно она решает, кого допускать к президенту. Ну, а насколько происходящее нормально для самого Трампа, а главное, насколько дорога ему Натали Харп, - все это стало окончательно понятно после самого громкого и кинематографичного скандала, который случился в минувшем июле на саммите НАТО в Турции. Тогда якобы из-за угроз со стороны Ирана в аэропорту Анкар, откуда Трамп отправлялся в Британию, была развёрнута секретная операция-приманка. В общем, президента экстренно сняли с его самолета, а он взял с собой в фургон для бортпитания, в котором прятался, только Пита Хегсета, министра войны, замглаву аппарата Белого дома, человека с ядерным чемоданчиком и… Натали Харп. Все остальные – от журналистов до госсекретаря Марко Рубио – полетели в самолете, который по логике являлся мишенью.

После этого события демократов как прорвало. И тайную связь Трампа с Натали Харп стали обсуждать на предвыборных митингах. Сторонники же Республиканской партии в обвинениях видят лишь грязные манипуляции. И уверяют, что Трампа и Харп связывает только работа.

То, что накал достиг пика, можно судить по внезапному появлению на публике Мелании Трамп. Во время второго президентского срока она вообще редко приезжает в Белый дом: по версии политтехнологов - именно из-за постоянного присутствия там Натали Харп. Но чтобы спасти предвыборную кампанию Республиканской партии, жене президента пришлось все брать в свои руки.

Ходят слухи, что в этот раз даже Мелания не сможет избавиться от навязчивой фанатки Трампа, хотя до сих пор она ловко справлялась со всеми его интрижками. Вот, к примеру, в первый президентский срок – Трамп был тайно влюблен в другую ассистентку. Модельной внешности, естественно. Теперь же ее никто и не помнит.

"Хоуп Хикс работала младшим специалистом по связям с общественностью в сфере моды. И когда она пришла в Белый дом, у нее не было никаких других профессиональных навыков. Но она была одной из первых, кто вошел в команду Трампа. И была к нему очень привязана. А ему, знаете ли, всегда нравилось окружать себя людьми, над которыми он может доминировать. И которые ему не перечат", - говорит Майкл Вульф, светский обозреватель.

Поговаривают, среди фавориток Трампа была даже Никки Хейли – экс-представитель США в ООН. А еще Трамп всегда находился в приподнятом настроении рядом со своим бывшим пресс-секретарем. И когда Кэролайн Ливитт объявила об отставке, Трамп стал постоянно, пусть и в шутку, упрекать ее в том, что она любит своих детей больше него. Он даже признавался, что будет скучать по ее ораторским способностям.

Что ж, похоже, Трамп навсегда останется неисправимым бабником. И остудить его темперамент не способны ни возраст, а ему пошел девятый десяток, ни должность президента, ни даже угрозы Мелании подать на развод, не дожидаясь окончания второго президентского срока. Разве что угроза проиграть выборы в Конгресс сможет вернуть его в лоно семьи. И то не факт. 