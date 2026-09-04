После того, как жара в квартире стала невыносимой, жительница Парижа Мари отправилась в магазин и купила Blanc de Meudon, медонский мел. Говорит, долго не верила соседям, которые покрыли оконные стекла в своем жилище белым раствором и отказались от кондиционеров. Когда на улице в тени за 40, да и в доме не лучше, - все средства хороши. Тем более такое недорогое. Всего каких-то семь евро - сущие центы по сравнению со счетами за электрическое охлаждение с двумя нулями. Неудивительно, что средство мгновенно стало сверхпопулярным. Забелели стекла в квартирах, магазинах и даже в школах. Не нужно выходить на улицу - уже счастье. Те же, кому это необходимо, изнывают от жары.

35, 40, 45 градусов и выше - температурные рекорды в странах Европы этим летом обновлялись каждый день. "Тепловой купол" накрыл континент, заставив страдать 150 миллионов человек. В британском Уэльсе был зафиксирован самый засушливый июль за всю историю метеонаблюдений - ни одного дождя за весь месяц. Школьников досрочно распустили на каникулы. Пожалели себя и участники конференции по преодолению последствий жары в рамках Лондонской недели борьбы с изменением климата - отменили мероприятие. В Берлине плавился не только асфальт, но даже светофоры.

Страдания олимпийцев из-за грязной воды в Сене два года назад парижане теперь вспоминают с усмешкой. Тень и вода - единственное спасение. Особенно для стариков и детей - у них обменные процессы и терморегуляция работают по-другому. Младшие школьники и люди пожилого возраста чаще всего попадали в больницы из-за перегрева. Большинство их и среди умерших от жары. Всего же погодная аномалия в Европе за три месяца унесла жизни почти 40 тысяч человек.

Две трети всех смертей пришлись на Францию, Германию и Испанию. Число погибших в ФРГ - максимальное за всю историю наблюдений. Побит антирекорд и в Испании - 5 тысяч против 4,5 тысячи в 2022 году. И специалисты говорят - данные далеко не окончательные. Жара не спадает, а ее влияние на организм может проявляться не сразу.

В штаб-квартире Евросоюза в Брюсселе пожаловались: энергосистема не выдержала нагрузок, на семи этажах отключились кондиционеры. Однако, как выяснили журналисты, офисы руководства во главе с Урсулой фон дер Ляйен сохранили прохладу. Сначала зароптали сотрудники аппарата ЕС. Затем недовольные голоса зазвучали по всей Европе. Не выдерживали люди, не выдерживал металл. В Лейпциге расплавились трамвайные рельсы.

Камни со зловещими надписями вроде "Если увидишь меня - плачь" - словно предупреждение из прошлого. Их обнажили обмелевшие реки по всей Европе. Рейн, Дунай, Луара, Сена, По. Уровень некогда полноводных судоходных артерий местами опустился до считанных сантиметров. Остановились поставки топлива и товаров. Мгновенно взлетели цена на бензин на заправках и продукты в магазинах. Бьют рекорды и тарифы на электроэнергию.

От угольной генерации Европа отказалась в борьбе за экологию, многие АЭС закрыты из соображений безопасности, а те, что еще остались, вынуждены прекращать генерацию - воды для охлаждения реакторов не хватает. Не помогли ни затопление барж и подрывы дна на Дунае в Румынии, ни попытка создать каменный порог в Венгрии. В обеих странах АЭС остановлены. И когда будут запущены вновь, специалисты сказать не берутся. Зато европейские политики и политологи с новыми силами и видимым удовольствием затянули старую песню.

"Последствия перебоев работы этих АЭС окажут влияние на экономическую безопасность региона и потенциально могут вызвать каскадный эффект, будет влияние и на войну на Украине, и на рост популизма в Европе. Румыния и Молдавия импортируют электроэнергию из Украины. И Россия может использовать это как рычаг давления и бомбить определенные энергетические объекты на Украине", - отметил Арслан Сулейманов, эксперт по политической экономике.

"У президента России Владимира Путина появился неожиданный союзник: жара и засуха в Европе", - так европейскому обывателю, измученному жарой и бездействием властей, приподносят происходящее. Вот невыгодно еврочиновникам говорить, почему цивилизованная Европа в 21 веке оказалась готова к природным аномалиям едва ли не хуже, чем столетия назад.

"Это все последствия того, что в сумме является и продуктами аномальной жары. И в то же самое время - политики такого же типа - засушливой и деструктивной. Если спросить любого европейского обывателя, кто выбирал Урсулу фон дер Ляйен, Кайу Каллас или там какого-нибудь Жозепа Борреля, откуда они взялись, то европейский обыватель просто разведет руками скажет - я не знаю. Французы ненавидят всех президентов, которых выбирали в этом веке. То есть европейцы - немножко идиоты, потому что они голосуют за тех, кто приносит им вред на протяжении всех этих последних десятилетий. Какое-то рациональное чувство очень тяжело просыпается. Видимо, нужна засуха, пожары и высыхание рек", - говорит Василий Колташов - политолог, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества.

И пока отставной Жозеп Боррель продолжает жить в своем чудесном саду, простые европейцы в полном мере вкусили последствия обмеления рек, мощнейших пожаров и как следствие - фактический крах сельского хозяйства. Пока еще огонь не подобрался к виноградникам, испанские фермеры выходили собирать урожай в три часа ночи. И все равно не успели. Практически выгорела лоза и во Франции. В большинстве стран континента поля и сады превратились в пустыни. Впрочем, еврочиновникам запасов вин на ближайшие годы, возможно, и хватит. А европейским крестьянам, чтобы пережить последствия их некомпетентных решений, не хватит и десятилетий.

"К примеру, в Греции навязывали выращивать смородину вместо маслин и апельсинов. Вот под смородину давались субсидии, а под маслины и апельсины давались только ограничения. И они занялись несвойственными для юга культурами - и в результате жара все это выжгла. Одновременно европейский рынок является рынком сбыта украинской продукции. Брюссель принял решение о том, что все продовольствие с Украины нужно продать в Европе. Его же не вывезти - так хоть в Европу. А это опять удар по фермерам", - добавил Колташов.

А еще фермеры ненавидят насаждаемые еврочиновниками зеленую повестку. Из - за экологических ограничений падает производство необходимой, в частности, для полива полей и переработки продукции электроэнергии. А ее цена возрастает. Под размещение солнечных панелей и ветряных электростанций вырубаются огромные площади лесов, а сами ветряки способны серьезно менять микроклимат в отдельных районах. В любом случае - страдает природа.

"Широкое использование альтернативной энергии в Европе выявило массу проблем. Только-только ветряки стали выходить на энергетическую, скажем так, самоокупаемость. Зеленая энергетика крайне нестабильна. Зависит от ветра и солнца. Леса являются своеобразным регулятором водного баланса. Поэтому те регионы, в которых, например, сводятся леса, то есть вырубаются леса, они начинают страдать от засух и от наводнений одновременно", - объяснил Алексей Карнаухов, климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН.

Вырубают леса и под строительство гигантских дата-центров для искусственного интеллекта, которые, в свою очередь, поглощают огромное количество электроэнергии. Замкнутый круг, а в центре - простой человек, которому теперь предписывают экономить на всем. Не пользоваться кондиционерами, реже включать свет и меньше мыться. Доходит до абсурда. В самый разгар жары одного из районов Берлина власти потребовали демонтировать душевую кабину, сочтя ее, как говорилось в решении, "излишней роскошью". Ну а в условиях, когда фактически прерваны поставки зерна и удобрений из-за закрытия Ормузского пролива и действий Украины в Черном море, недалеко и до продовольственного кризиса. Так что европравителям осталось только призвать своих граждан готовиться и меньше есть. Ведь давать советы куда проще, чем решать реальные проблемы.