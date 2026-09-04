Путин: Россия постоянно ведет работу по сохранению исторической памяти

Россия постоянно ведет работу по сохранению исторической памяти, ведь будущие поколения должны унаследовать характер победителей, заявил Владимир Путин на заседании российского оргкомитета "Победа". Поэтому эта работа должна выстраиваться в рамках государственной политики.
Глава государства отметил, что здесь огромную роль играют исторические примеры, в том числе трудовой подвиг мальчиков и девочек 14-15 лет, ковавших Победу в тылу в ходе Великой Отечественной войны.
Также обсудили программы патриотического туризма - для них будет создан единый ресурс, чтобы тем, кто выбирает маршрут для семейного путешествия, было удобно выбрать аттестованного экскурсовода и заказать гостиницу.
Еще одной темой заседания оргкомитета стало рассмотрение заявок на присвоение почетного звания "Город трудовой доблести". Президент РАН Геннадий Красников рекомендовал присвоить это звание 12-ти городам. В их числе два региональных центра - Йошкар-Ола и Саранск. В список также вошли Первоуральск, Королев, Вятские Поляны, Черемхово в Иркутской области, Уссурийск, Березники, Копейск, Серов, Ухта и Бийск.
"Города трудовой доблести - это тоже места памяти. И крайне важно, чтобы жители, гости этих населенных пунктов знали, почитали их колоссальный вклад в великую Победу, роль в истории России. Здесь хотел бы поблагодарить те 50 муниципалитетов, где во взаимодействии с Российским военно-историческим обществом стеллы "Город трудовой доблести" установлены в сочетании с комплексным благоустройством прилегающей территории, где такая работа была проведена достойно и с уважением к подвигу героев трудового фронта", - сказал Путин.