Сергей Собянин открыл две новые набережные на левом берегу Москвы-реки

Традиционный сигнальный гудок - и машины начинают движение. Больше двух километров по обновленному участку Крутицкой и Симоновской набережных. По 2-3 полосы в каждую сторону, а пешеходы получили новое прогулочное пространство.

"В следующем году к Симоновской будет продлена до набережной Шагала - и это будет единая транспортная система. В целом мы в Москве реконструировали уже больше 100 километров набережных, в планах еще несколько десятков километров. Продолжаем эту работу так, чтобы Москва-река была доступна для всех горожан, а сегодня это хороший подарок ко Дню города", - сказал Сергей Собянин.

Строителям пришлось непросто. Рядом с набережными - плотная городская застройка, а по воде ходит речной транспорт. Чтобы избежать размыва грунта и оползней, береговой склон укрепили и возвели подпорные стены.

"Чтобы расширить дорогу, нам пришлось занять часть акватории Москвы-реки. Был уложен бетон, облицовано все гранитной плиткой. Соответственно, обустроены тротуары, сделано дорожное полотно", - рассказал Андрей Гасымов. руководитель проекта.

Не забыли и про прилегающую территорию. Новый участок от Новоспасского моста до жилых кварталов, расположенных у стадиона "Торпедо", благоустроили. Там соорудили спортивную площадку, высадили газоны и цветники. У пешеходов и велосипедистов появились удобные дорожки. Местные жители говорят, очень ждали открытия и наблюдали за строительством.

После окончания всех этапов работ дорога протянется до Третьего транспортного кольца. Единый маршрут - от Таганского района до Печатников. Снизится транспортная нагрузка в том числе на Варшавское шоссе и проспект Андропова. А вдоль Москвы-реки появится комфортная прогулочная зона.

Полностью завершить реализацию проекта планируют уже в следующем году.