Десятки тысяч людей на улицах испанских городов. Более 260 акций протеста по всей стране. Самая масштабная - в Мадриде. Там митингующие перекрыли центр города. Надеются что власти наконец обратят внимание на то, что творится далеко от материка - в Сеуте. Там местные жители буквально плачут, рассказывая во что превратилась их жизнь.

Как пишет испанская "Эль Паис", некоторые мигранты вообще не знают, зачем они приехали. Съемочная группа телеканала CNN ведет репортажи прямо с городского пляжа: "Я попрошу оператора повернуть камеру - и тогда вы увидите размеры этого самодельного поселения, которое стихийно организовалось тут за последний месяц. Десятки сотен мигрантов разбили тут лагерь, кому-то повезло обзавестись палаткой, остальным приходится импровизировать и делать себе дома из мусора. И на данный момент нет никакого представления, что будет с этими людьми дальше".

Становиться на учет они при этом тоже не хотят. Испанцы считают своего премьера ответственным за разгорающийся в стране миграционный кризис. Педро Санчес валит все на Россию и Израиль - они якобы занимаются дезинформацией, а на самом деле все не так уж плохо. Его заявления поставил под сомнения президент США: "Испания будет уничтожена. Вы знаете, что у меня свои проблемы с Испанией, потому что эта страна не очень хорошо ведет себя в отношении НАТО и не платит столько, сколько должна. Но то, что там сейчас происходит, за этим очень грустно наблюдать".

Трамп припомнил Мадриду и отказ помогать в операции против Ирана. А теперь, мол, из-за этого проблемы. Глава Белого дома подчеркивает: рано или поздно всем придется платить по счетам. От Европы он, к примеру, потребовал вернуть в американскую казну сотни миллиардов долларов, потраченных администрацией Джо Байдена на военную помощь Киеву. В Старом Свете как раз сейчас разбираются, кто кому сколько должен.

Из-за Украины на деньги попала Эстония - как минимум на 15 миллионов евро. По данным телерадиокомпании ERR, Таллин заключил контракт на покупку и доставку для ВСУ боеприпасов с фирмой, которая была зарегистрирована в Италии. Сумма предоплаты составила 70 миллионов евро, 20% из которых дал фонд ЕС. Вот только украинская сторона так ничего и не получила. Позже выяснилось, что за итальянской фирмой стоят некие предпрниматели из Индии. Куда делись деньги - никто не в курсе. Министр обороны Ханно Певкур попытался оправдаться тем, что ничего не знал,

Желание поддерживать Украину оборачивается европейским странам боком. Страдают даже экономики наиболее развитых государств. В Германии, к примеру, по последним опросам каждый пятый житель подумывает уехать из страны, а крупнейшие автоконцерны ставят производство на паузу. "Фольксваген" объявил о закрытии четырех своих заводов. Рабочих мест лишатся 50 тысяч человек.

Правительство ФРГ при этом полагает, что корень всех проблем - Русский дом в Берлине. На борьбу с ним сейчас брошены все силы. Отступать Германия не планирует - только так, по мнению Мерца, можно сплотить ЕС. Впрочем, его избиратели так не думают.

Забуксовало продление еще на год антироссийских санкций. Послы стран ЕС не смогли прийти к общему решению. По информации Politico, план отвергла Словакия. Срок действия ограничений закончится 15 сентября. И что придется делать дальше, чиновники Брюсселя пока себе не очень представляют.