Сотрудники избиркомов в 12-ти регионах получат надбавку к зарплате

Члены территориальных избирательных комиссий в регионах, где установлен максимальный или средний уровень реагирования, получат надбавку к зарплате. ЦИК принял поставление, согласно которому ведомственный коэффициент может быть увеличен более чем вдвое.

На премии могут рассчитывать сотрудники избиркомов в 12-ти регионах. Для этого территориальные комисси должны направить заявку в ЦИК.

Секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев осмотрел новую станцию переливания крови в Сургуте. В год там смогут перерабатывать более 25 тысяч литров биоматериала, что полностью закроет потребность по всем больницам Ханты-Мансийского автономного округа. Кроме того, Якушев принял участие в отправке гуманитарного груза для бойцов СВО и жителей приграничных регионов в рамках программы, которая реализуется по инициативе партии "Единая Россия".

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов побывал на предприятии по производству хлебобулочных изделий в Московской области. В цехах трудится порядка 10 тысяч сотрудников, в ассортименте - более 300 видов продукции. Лидеру коммунистов провели экскурсию, после чего он рассказал о программе Победы, с которой КПРФ идет на выборы в Госдуму.

Секретарь президиума центрального совета партии "Справедливая Россия" Сергей Кабышев обсудил со студентами Московского государственного юридического университета имени Кутафина проблемы, которые волнуют молодежь. Мероприятие прошло в рамках проекта "Открытая трибуна". Политик, который преподает в этом вузе, рассказал ребятам об особенностях работы парламента и об изменениях в закон об образовании, инициированных партией.