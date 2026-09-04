Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что страны Евросоюза "практически в полный рост" участвуют в боевых действиях на стороне Украины. Киев при поддержке западных спонсоров предпринимает попытки расшатать ситуацию в России в преддверии выборов.

Как отметил Нарышкин, чьи слова приводит ТАСС, на все враждебные выпады Украины и Запада народ России ответит консолидацией. При этом Киев находится в панике и боится "очень скорого поражения".

По словам главы СВР, НАТО милитаризирует Балтийский регион и нагнетает напряженность, моделирует блокирование Калининградской области, но российские военные нанесут поражение любому агрессору.

Также Нарышкин заявил, что Украина исчерпает мобилизационный потенциал в течение года. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".