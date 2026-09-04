Зеленский сообщил об ударе беспилотника по зданию СБУ в центре Киева

Беспилотник атаковал здание Службы безопасности Украины в центре Киева. Информацию издания "Украинская правда" подтвердил в своем Telegram глава киевского режима Владимир Зеленский.

Очевидцы сообщили, что около 15:30 раздался взрыв в районе станции метро "Золотые Ворота", после чего от одного из зданий начал подниматься густой дым. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что беспилотник упал на крышу нежилого здания в Шевченковском районе украинской столицы.

Позже выяснилось, что речь идет о здании СБУ. Зеленский заявил, что дрон был российским, он направлялся прямо в кабинет руководителя СБУ. Сам глава службы Александр Поклад, по словам украинского лидера, остался жив. В Минобороны России эту информацию пока не прокомментировали.