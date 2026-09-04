Роль европейских стран в боевых действиях на Украине оценил директор Службы внешней разведки России. По словам Сергея Нарышкина, государства ЕС участвуют в конфликте "в полный рост".

Глава СВР напомнил, что Европа поставляет Киеву оружие, боеприпасы, разведывательную информацию. Более того, военнослужащих стран Европейского союза обнаруживают на поле боя, сказал Нарышкин после совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ.

Директор спецслужбы высказался и о попытках Запада расшатать ситуацию перед выборами в России. Нарышкин подчеркнул, что это говорит о панике и страхе киевского режима перед скорым поражением, передает РИА Новости.