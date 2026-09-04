МИД отверг украинские уведомления о небезопасности воздушного пространства России

Министерство иностранных дел России отвергло украинские уведомления NOTAM о якобы небезопасности российского воздушного пространства.

Москва направила генеральному секретарю ИКАО срочное обращение в связи с угрозами Украины по отношению к гражданской авиации.

Как подчеркивается в заявлении, Россия бескомпромиссно привержена обеспечению безопасности гражданской авиации. Также Москва призвала ИКАО осудить неправомерное вмешательство Киева в деятельность гражданской авиации и создание для нее прямых угроз.

Необходимы адресные меры, нацеленные на прекращение Украиной действий, угрожающих авиации, говорится в сообщении МИД.