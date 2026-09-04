Минобороны перечислило цели групповых ударов

Российская армия продолжает наносить групповые удары по объектам, которые используют ВСУ. В течение дня ВС России поразили ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности объекты портовой инфраструктуры Украины, морские суда и логистические центры, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, в Киевской области поражен логистический центр в населенном пункте Бровары. В Николаевской области целью удара стал логистический центр в Николаеве. Эти центры использовались для хранения и распределения военно-технического имущества ВСУ.

В Дачном Одесской области поражены места сосредоточения большегрузной техники. В порту "Черноморск" нанесен удар по морскому судну типа "сухогруз", перевозившему поставленное западными странами военно-техническое имущество. Еще один сухогруз и танкер с горючим для ВСУ поражены в акватории Черного моря восточнее Одессы.