Улицы Санкт-Петербурга после сильного ливня превратились в реки. В городе за полдня выпала треть месячной нормы осадков.

Затоплены пешеходные переходы, а из люков фонтаном бьёт вода, которая подмывает фундаменты домов. В коммунальных службах пояснили, что городская система водоотведения сейчас работает на пределе возможностей.

Похожая ситуация в Приморье. Там после сильных дождей перекрыли подъезды к трем населенным пунктам. В одном из районов стихия разрушила мост через реку. Специалисты организовали временную переправу, но и ее смыло потоками воды.

А на Читу обрушились сильные грозы. В столице Забайкальского края всю ночь лил дождь. Уже в ближайшие дни температура в регионе может опуститься ниже нуля.

Заморозки до минус 5 градусов уже завтра и послезавтра ждут Бурятию. Сегодня погода удивила жителей региона первым снегом.