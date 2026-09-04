Собянин сообщил о двух десятках сбитых на подлете к Москве беспилотниках

Почти два десятка беспилотников сбито системой противовоздушной обороны на подлете к столице. Об этом сообщил в "Максе" мэр Москвы. По его словам, ПВО ликвидировала 19 беспилотников.

По данным, опубликованным Сергеем Собяниным в соцсетях, в течение 4 сентября на подлете к Москве уничтожено 56 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. На местах падения обломков аппаратов работают сотрудники экстренных служб.

Как ранее сообщили в Минобороны России, ВСУ за неделю выпустили по российским регионам несколько тысяч БПЛА. В ведомстве уточнили, что системы ПВО сбили 6093 беспилотника самолетного типа.