Стала известна дата визита в Москву спецпредставителей Трампа

Представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся в Москву и Киев в эти выходные. Они проведут переговоры о прекращении войны, сообщает портал Axios со ссылкой на официальные лица США.

Уиткофф и Кушнер отправятся в путь в пятницу, в субботу проведут переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. В воскресенье они встретятся с украинским лидером Владимиром Зеленским в Киеве. Это будет первый визит представителей президента США в украинскую столицу с тех пор, как Трамп вернулся на пост главы государства.

Визит представителей Трампа состоится через 10 дней после встречи директора ЦРУ Джона Рэтклиффа с главами российских спецслужб в Москве. Рэтклифф пытался выяснить, смогут ли руководители российских спецслужб убедить Путина пойти на дипломатическое урегулирование конфликта с целью прекращения войны, пишет портал. В четверг Уиткофф и Кушнер встретились с президентом Трампом в Белом доме, чтобы обсудить предстоящую поездку. Также сообщается, что украинские и американские официальные лица обсуждали поездку в Киев на протяжении нескольких месяцев.