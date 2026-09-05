Собянин обратился к москвичам в День города

Парад трамваев, выступления артистов, спортивные состязания, экскурсии и многое другое. Москва сегодня отмечает день рождения. Российской столице исполняется 879 лет.

Улицы города украсили три с половиной тысячи флагов и декоративных конструкций. Праздничная программа предусмотрена в каждом районе - спектакли, кинопоказы, мастер-классы, кулинарные уроки, а также концерты. Всё рядом с домом. Чтобы почувствовать атмосферу праздника, не придётся далеко ехать.

В этот день новые знаковые объекты откроют Владимир Путин и Сергей Собянин. Мэр Москвы уже поздравил горожан. Он отметил, что сегодня город и его жители продолжают великие традиции, заложенные отцами и дедами.

"Немало испытаний выпало на долю Москвы, но всякий раз она побеждала невзгоды и становилась сильнее. А иначе и быть не может, ведь мы — главный город огромной страны. Мы — сердце великой России", - сказал мэр.

Собянин поблагодарил москвичей за труд на благо столицы и особую благодарность выразил тем, кто на линии боевого соприкосновения и в тылу приближает победу.