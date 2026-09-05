Новые имена героев спецоперации: ефрейтор Дандуров уничтожил пулемётный расчёт ВСУ

Ефрейтор Руслан Дандуров в составе штурмовой группы во время захвата опорного пункта попал под плотный обстрел с замаскированной точки противника. Рискуя жизнью, он подобрался к вражеской позиции с фланга и гранатами уничтожил пулемётный расчёт, а затем оказал огневую поддержку сослуживцам, которые захватили форпост.

Рядовой Камиль Ильясов в составе разведывательной группы уничтожил тыловые склады ВСУ с боеприпасами и техникой. Обнаружив пункт управления наземными роботизированными транспортными комплексами, он провёл доразведку. Дождавшись тёмного времени суток, наши военные разгромили позиции противника.