Более 17 тысяч тел солдат ВСУ, переданных Россией украинской стороне, до сих пор не идентифицированы. Общее число пропавших без вести украинских военнослужащих может превышать 500 тысяч, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Источник привел данные МВД Украины, в соответствии с которыми, по состоянию на август 2026 года, количество пропавших без вести украинских военных составляет около 114 тысяч человек. Однако, по неофициальным данным, количество пропавших без вести военнослужащих ВСУ - до полумиллиона и выше.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп обвинил администрацию Джо Байдена и крупнейшие западные СМИ в замалчивании реальных потерь киевского режима. Последствием этого стала нехватка людей в рядах ВСУ.