Российские военные назвали цели ночных ударов на Украине

Вооружённые Силы России нанесли этой ночью групповой удар по важным объектам на Украине, которые использовали в своих целях ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

В Днепропетровской области удару подверглись металлургический комбинат "Каметсталь" и Днепровский металлургический завод. В Николаевской области уничтожены логистический центр и электроподстанция. Под Одессой поражены логистический центр и сухогруз с вооружением.

Минобороны также проинформировало об ударах, нанесённых вечером 4 сентября. В Киевской области разбомблен логистический центр "Святопетровский", а также две площадки с ГСМ. Ещё в Броварах серьёзно пострадал центр радиотехнической разведки.