Российскому дипломату в ООН пришлось на родном для британцев языке объяснять, чей Крым. Как заявила заместитель постпреда России при ООН Мария Заболоцкая, территории, претензии в отношении которых высказали некоторые делегации в ходе обсуждения картографической проекции Equal Earth, являются частью Российской Федерации.

Как сообщалось ранее, Крым на карте Equal Earth, поддержку которой в Генеральной Ассамблее ООН одобрили 164 страны - при одном голосе против со стороны США - обозначен тем же цветом, что и территория России. При этом на карте рядом с полуостровом размещена пометка: "под управлением России, принадлежность оспаривается Украиной".

Представитель Великобритании на заседании Генассамблеи заявил, что Лондон не признает российскую принадлежность Крыма. Заболоцкая напомнила, что случай Великобритания - не первый, когда колониальная держава отказывается признавать территориальные реалии. Но со временем позиция меняется, и они признают то, что является фактом – так что, заключила дипломат на родном для британцев языке, "never say never". Народы выразили желание вернуться в Россию на свободных референдумах, приводит слова дипломата ТАСС.