Пашинян решил принять участие в саммите СНГ

Армения примет активное участие в Совете глав государств - членов СНГ. Саммит пройдет в октябре этого года в Туркмении. Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял приглашение во время телефонного разговора с туркменским президентом Сердаром Бердымухамедовым.

Разговор состоялся в пятницу по инициативе армянской стороны, передает ТАСС. Бердымухамедов сообщил Пашиняну, что в рамках председательства Туркмении в СНГ саммит глав государств Содружества пройдет 9 октября в Национальной туристической зоне "Аваза".

Посол России в Туркмении Иван Волынкин ранее сообщил об участии в саммите лидеров СНГ российского президента Владимира Путина. Туркмения председательствует в СНГ в 2026 году в Совете глав государств, Совете глав правительств, Совете министров иностранных дел, Экономическом совете и других органах содружества.