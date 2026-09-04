Поддерживающие украинского лидера страны не смогут отмежеваться от терроризма после заявлений Владимира Зеленского об ударах по авиационной инфраструктуре России. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как сказала дипломат в эфире радио "Комсомольская правда", Зеленский своими заявлениями обрубил странам, которые его поддерживают, все возможности отмежеваться от терроризма. Они продолжают поддерживать киевский режим финансами и вооружениями. Это абсолютная точка невозврата, заключила Захарова.

Ранее представитель МИД заявила, что режим Владимира Зеленского позволяет себе все более безрассудные выходки. По словам Захаровой, он провоцирует ядерную катастрофу, обстреливая Запорожскую АЭС.