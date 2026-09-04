Обыски в офисе украинского лидера Владимира Зеленского проводят сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины. О визите НАБУ в офис главы киевского режима сообщил внесенный в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*.

Подробностей нардеп не привел. К кому именно в офисе Зеленского наведались антикоррупционеры также не сообщается.

Ранее стало известно о визите НАБУ в офис генерального прокурора Украины. Там прошли обыски, после чего был арестован начальник кибердепартамента офиса генпрокурора Сергей Кропива.