Контакты и сам диалог Москвы и Вашингтона являются раздражающим фактором для Европы и Владимира Зеленского, заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.



"Для Европы и для Зеленского как интерфейса европейских усилий сами контакты и сам диалог между Вашингтоном и Москвой — раздражающий фактор", — заявил посол "Известиям".



Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер во время предстоящего предполагаемого визита в РФ представят предложения по прекращению конфликта на Украине.



Также президент России Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума отметил, что России комфортно работать с Уиткоффом и Кушнером, они всегда желанные гости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что Уиткоффа и Кушнера будут рады видеть в Москве.