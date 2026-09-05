Правительство Германии не представило никаких доказательств причастности России к инциденту с БПЛА в Лейпциге или обоснований своих обвинений, заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт" Севим Дагделен в разговоре с "РИА Новости".



"Правительство Германии не представило ни обоснований, ни доказательств в подтверждение столь серьезных обвинений", — сказала внешнеполитический эксперт.



Севим Дагделен подчеркнула, что, когда речь идет о войне и мире, правительство обязано предоставить обществу возможность ознакомиться с доказательствами, а не просто делать голословные заявления.



Полиция Лейпцига сообщила 5 августа, что сотрудник аэропорта города обнаружил БПЛА со взрывчаткой в зоне безопасности грузовых авиаперевозок. Германия посчитала виновной в этом Россию, но не привела этому никаких доказательств. Посольство РФ назвало бездоказательными и абсурдными обвинения Лондона в якобы причастности России к инциденту с беспилотниками в Лейпциге.