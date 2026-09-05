В окружении Зеленского обнаружены коррупционеры

На Украине раскручивается новый виток коррупционного скандала. Сотрудники НАБУ пришли сразу по нескольким адресам. Местные СМИ сообщили о рейдах у главы Одесской администрации, а также в офисе генпрокуратуры страны. Задержан начальник кибердепартамента Сергей Крапива.

В ведомстве подчеркнули, что обыски не касались лично генерального прокурора Руслана Кравченко. Ни к нему домой, ни в его кабинет силовики не приходили.

В Верховной раде рассказали, что сотрудники антикоррупционного бюро работают и в офисе Зеленского. Всё это - часть спецоперации по разоблачению преступной группировки, стоявшей за сетью мошеннических кол-центров.

По некоторым данным, прибылью от их работы организаторы делились с ближайшим окружением главаря киевского режима.