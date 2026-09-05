На передовой российская армия ускорила продвижение к Славянску после освобождения нескольких укрепрайонов к востоку от города. Начался штурм ещё одного стратегического участка. А наши инженерные войска готовят новый сюрприз для противника.

Реактивные установки и гаубицы бьют постоянно. Это идёт подготовка к штурму Славянска. Город, как говорят военные, уже в полукольце. Первый важный укрепрайон ВСУ на пути к Славянску, городок Николаевка – сегодня в серой зоне. То есть активного сопротивления российские войска, тут уже не встречают. Разведка докладывает – националисты отошли вглубь агломерации. Хотя, держать оборону могли бы ещё месяц.

Еще один важный опорный пункт – Никаноровка - накануне, полностью перешла под контроль российских подразделений. Дорогу бойцам прокладывали ударные беспилотники. Атаки малой авиации были настолько интенсивными и массовыми, что противник не успевал опомниться и не понимал – откуда летит и куда. Потому националисты и бежали в панике.

Но самое важное – взятая Никаноровка, словно клин – глубоко врезалась в оборону ВСУ. До окраин Славянска меньше восьми километров. До Краматорска - примерно шесть. И сегодня, этот таран угрожает рассечь агломерацию на две части. Собственно, это и есть одна из задач, по ликвидации крупнейшего укрепрайона ВСУ.

О темпах российского наступления лучше всего говорят факты. Только за эту неделю наши войска освободили и взяли под контроль 15 населённых пунктов.