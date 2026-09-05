Венгрия продлила режим ЧС из-за наплыва мигрантов

Венгрия продлевает режим ЧС в связи с угрозой нелегальной миграции. Чрезвычайные меры действуют в стране уже 10 лет. Новое правительство, как и предыдущее, не идёт на компромисс с Брюсселем и отказывается отменять ограничения.

Как объяснил премьер-министр Петер Мадьяр, любое смягчение может привести к появлению слабых мест в системе защиты внешних границ. Будапешт уже несколько месяцев пытается договориться с властями ЕС, но стоящих предложений так и не услышал.

Кроме этого, Венгрия намерена добиваться отмены судебного решения о назначении штрафа. Страна обязана выплатить Брюсселю миллион евро за отказ следовать общеевропейским правилам о приёме переселенцев.