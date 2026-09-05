В Москве строят храм ветеранских организаций участников боевых действий

В Москве прошло совещание по возведению православных церквей на востоке столицы. В заседании принял участие советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Храм святого преподобного Александра Свирского строят на Гаражной улице. Облик здания сочетает традиции северного и северо-западного русского зодчества XV-XVI веков. Ещё один строящийся храм - в честь Иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость в Новогирееве.

Специалисты уже приступили к изготовлению главного купола, шатра колокольни и крестов. Патриарх московский и всея Руси Кирилл присвоил этому комплексу статус главного храма ветеранских организаций участников боевых действий.