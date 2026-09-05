Гимн России звучал на церемонии награждения Чемпионата мира по плаванию

Золото и серебро в копилку нашей сборной принесли россиянки на юниорском Чемпионате мира по плаванию на открытой воде. Соревнования проходят в Аргентине.

Кира Гусева выиграла первенство на дистанции пять километров. Этот отрезок девушка преодолела за 59 минут и 12 секунд. Следом финишировала Анастасия Синякова. На церемонии награждения звучал гимн России.

Ранее золотую медаль в плавании на семь с половиной километров завоевала Ксения Мишарина. А лучшим среди юношей на дистанции пять километров стал наш соотечественник Алан Носов. На счету сборной России три золотые и две серебряные медали. Турнир завершится завтра.