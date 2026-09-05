США вернулись к так называемой челночной дипломатии в попытке внести свой вклад в урегулирование украинского конфликта. В соцсетях публикуют фотографию с радара. Важный американский борт вылетел из Майями и держит курс на Восточную Европу. В аэропорту "Внуково" сообщили "Интерфаксу", что около полудня борт, на борту которого могут находиться Уиткофф и Кушнер, прибыл в Москву.

Накануне в некоторых зарубежных СМИ появилась информация, что американские переговорщики вновь пакуют чемоданы. А позже о командировке Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера сообщил и Дональд Трамп.

В планах – первым делом посетить Москву, а уже потом Киев. В Кремле сообщили, что о подробностях встречи с американскими гостями сообщат по итогам. Украинский главарь накануне визит американских медиаторов вертится, как уж на сковороде. Обзванивает спонсоров, чтобы получить важные ЦУ.

Тем временем, на Украине, кажется, уже и не осталось структур, не погрязших в коррупции. Чего стоит последняя перестрелка сотрудников Службы безопасности и разведки, не поделивших преступный бизнес. И вот накануне дрон со взрывчаткой залетает прямо в окно главы СБУ в центре Киева. Впрочем, западные СМИ и сам Зеленский поспешили переложить всю ответственность на Россию.

То есть, Зеленский решил передать очередной сигнал и европейцам о том, что они тянут с предоставлением ПВО. А заодно и устроить спектакль перед американскими гостями. И известно, с кого решил взять пример главарь киевского режима.

На днях Германия тоже решила расчехлить оружие и вбросила в СМИ провокационную новость о якобы российском беспилотнике, атаковавшем аэропорт Лейпцига. Раскрутив историю до предела, немецкие власти закрыли российское генконсульство – самое большое в Европе и Русский дом. В Москве обещали ответит зеркально, закрыв институт Гёте.

У закрытых дверей Русского дома в Берлине накануне более тысячи человек требовали прекратить втягивать Германию в украинский конфликт. Но немецкому канцлеру сейчас нужно как-то выбраться из политического болота. К слову, пришли к зданию и украинцы, пожелавшие отметить его закрытие. Впрочем, во время начавшегося вдруг дождя, они побежали прятаться под крышу Русского дома.