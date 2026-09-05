Путин и Собянин в День города открыли знаковые объекты в Москве

В День города Владимир Путин и Сергей Собянин открыли новую линию метро - Рублёво-Архангельскую. Она стала 17-ой по счёту и на карте обозначена графитовым цветом. Поезда пошли по первому участку от станции "Деловой центр" до "Бульвара Генерала Карбышева". А между ними - "Шелепиха", "Звенигородская" и "Народное ополчение". Около девяти километров путей и пять станций построены с учётом максимального комфорта для пассажиров. На платформах и в тоннелях уже работает высокоскоростная мобильная сеть. А на линии вышли 12 новых высокотехнологичных поездов серии "Москва-2026".

Открылся сегодня и новый - уже 90- й по счёту - городской вокзал "Серп и Молот". Он расположен на четвёртом диаметре. Само здание стилистически напоминает облик завода "Серп и Молот". Технически транспортный узел теперь отвечает всем современным требованиям к качеству инфраструктуры. Ведь пассажиропоток за только за последние 15 лет вырос почти в четыре раза. Время пересадки на соседние станции метро "Площадь Ильича" и "Римская" сокращено с 15-ти до трёх минут. Улучшили и пространство вокруг вокзала - реконструировали и продлили подземный пешеходный переход под железнодорожными путями, благоустроили сквер и Гжельский переулок, который стал пешеходным.

Крупнейший в Европе крытый парк развлечения "Остров мечты" стал ещё больше. Теперь он работает и под открытым небом. Новые экстремальные аттракционы, многие из которых не имеют аналогов в России, делятся на пять тематических зон. Здесь также создали 30 точек питания, каждая со своим стилем и атмосферой. Расширение парка позволило создать две тысячи рабочих мест.

После реконструкции открылся столичный стадион "Торпедо". Футбольная арена в виде огромной металлической шестерёнки теперь подходит для проведения соревнований не только всероссийского, но и международного уровня, а ещё - масштабных концертов. Архитекторам удалось воплотить лучшие инженерные решения, сохранив дух и историю легендарного футбольного клуба.