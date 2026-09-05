И дождь - не помеха: москвичи весело отмечают День города

Москва - такая привычная и неожиданная, историческая и современная! В день своего рождения город умыт дождём, украшен и светел. И чтобы оказаться в атмосфере праздника, вовсе не обязательно ехать в центр - достаточно просто выйти из дома. Интересно - в каждом районе Москвы. Везде - своя программа.

Уютное Свиблово - там фестивальная площадка в стиле византийской архитектуры и древнерусского зодчества. Концерты и творческие мастер-классы, жаровня с дровяным грилем. И тем, кто и в праздники не расстаётся со спортом, есть чем заняться на баскетбольных и теннисных площадках.

И в Новых Черёмушках - карусель, концерт и праздничное настроение. И влюбленные в Москву не устают поздравлять её с днём рождения. В музее-заповеднике Коломенское выступают актёры детских музыкальных театров, поют "Непоседы". А для молодожёнов День города - это еще и самый романтичный день.

На Дворцовой площади музея-заповедника Царицыно - едва ли не все музыкальные жанры. Оркестр русских народных инструментов, фортепианное трио, джаз от коллективов Игоря Бутмана и Сергея Жилина. И всеми любимые эстрадные мелодии, и песни о Москве. Можно пройти историко-экологический квест по аллеям парка, на мастер-классах создать сувенир, чтобы день рождения столицы наверняка остался в памяти.

Впрочем, это только начало. Впереди по всему городу - ещё множество концертов и спортивных мероприятий, посвящённых любимой столице.