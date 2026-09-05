В Москву привезли шедевры живописи из Русского музея

Более ста произведений из собрания Русского музея: сегодня в музее "ЗИЛАРТ" открылась выставка, посвящённая шедеврам искусства второй половины ХХ века. В основе экспозиции - работы Пабло Пикассо, Энди Уорхола, Ильи Кабакова, Эрика Булатова и других. Русскому музею они были подарены немецкими коллекционерами в 1994 году.

Простая американская закусочная, обычные люди - кажется, что это фотография или стоп-кадр из фильма. Ральф Гоингс действительно работал по собственным снимкам, точно выписывая детали и будто вдыхая жизнь в остановившееся мгновение. Художник передаёт то, что неспособен уловить объектив: свет, воздух, живой взгляд и движение, и то, что остаётся за кадром.

Гиперреализм, или фотореализм - лишь одно из направлений, интересовавших Петера и Ирене Людвиг. Немецкие коллекционеры угадывали будущие тенденции, открывали новые имена и точки на карте - ГДР, Советский союз, Куба... Рядом - работы Пикассо и Уорхолла, Йозефа Бойса и Сая Твомбли, неоэкспрессионизм, абстракция, символизм... Более ста произведений, подаренных Людвигами Русскому музею в 1994 году.

"Эта коллекция уникальна тем, что она презентует, представляет абсолютно все важнейшие направления, все важнейшие явления в мировом искусстве, изобразительном искусстве второй половины двадцатого века", - говорит Алла Манилова, генеральный директор Государственного Русского музея.

В мраморном дворце Русского музея все работы разместить не удавалось - в музее "ЗИЛАРТ" коллекцию впервые показывают практически полностью. Главные герои здесь - сами Людвиги. Их акценты, их выбор, личный взгляд на искусство. Это первая смена экспозиции в новом выставочном пространстве столицы.

Людвиги собирали и работы концептуалистов, в том числе московских. Здесь главное - идея, восприятие важнее самого произведения. Илья Кабаков, Виктор Пивоваров, Эрик Булатов размышляли о тотальной идеологизации советской жизни, используя текст наравне с изображением.

Не менее провокационно сегодня звучит и американский поп-арт, с которого начиналась коллекция Людвигов. В самом начале зритель оказывается среди "Руин" Роя Лихтенштейна. Обыденность на пьедестале - как сарказм над миром всеобщего потребления. Работы из коллекции Людвигов спорят и вступают в диалог - о времени, истории, искусстве и о нас самих.