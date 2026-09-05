Путин дал указание приостановить удары по Киеву

Владимир Путин дал указание с полуночи сегодня в течение трёх суток не наносить ударов по Киеву. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Мораторий связан с подготовкой и проведением там контактов американских переговорщиков, пояснил представитель Кремля.

Два часа назад в Москву прибыли посланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. Как накануне сообщил Дональд Трамп, они привезли с собой предложение о мирном урегулировании на Украине.

Сегодня Кушнер и Уиткофф проводят переговоры в Москве, а завтра отправятся в Киев.