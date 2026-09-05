Путин в День города отметил успехи москвичей на спецоперации

Москва, как и вся Россия, мобилизовала силы для защиты Отечества, десятки тысяч москвичей идут вперёд в зоне спецоперации. Об этом в своём поздравлении по случаю Дня города сказал президент Владимир Путин.

Глава государства прибыл в парк "Зарядье", чтобы вместе с мэром Сергеем Собяниным поздравить жителей столицы с праздником. Путин отметил значимую роль науки и промышленности Москвы в обеспечении технологического суверенитета нашей страны.

Любые трудности преходящи, а Москва и Россия - вечны, заявил с высокой трибуны президент. Ещё он отметил, что строительство ВСМ "Москва - Петербург" идёт полным ходом, а в ближайшие годы скоростное сообщение свяжет столицу с областными центрами десяти соседних регионов.