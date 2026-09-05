В Крыму научились делать ДНК-анализ винограда

Крым и Севастополь – лидеры винодельческой отрасли России. Теперь в этих двух регионах стали выдавать ДНК-паспорт на виноград. Для проведения точного анализа о происхождении растения достаточно маленькой части листа. Результаты позволяют с уверенностью судить о том, будет ли эта лоза морозоустойчивой и принесёт ли обильный урожай.

Херсонесский – один из древнейших сортов винограда в России. Его нашли на месте античной сельскохозяйственной усадьбы Херсонеса. Но чтобы подтвердить местное происхождение этой лозы, несколько лет назад виноделу Валерию Захарьину пришлось везти образцы во Францию для генетического анализа. Теперь такой анализ доступен в Севастополе. В Институте биологии южных морей стали выдавать ДНК-паспорт на виноград.

"Мы можем взять любую часть растения, то есть либо это семечко, либо это лоза, либо даже кусочек листика, в любую фазу развития, независимо от времени года, независимо от климата, ни от каких факторов, и определить сортовую принадлежность по структуре ДНК", - поясняет Сергей Овечко, заместитель директора по научно-инновационной деятельности ФИЦ ИнБЮМ имени Ковалевского РАН.

Для анализа хватит даже фрагмента листа размером с каплю. Высокоточный анализ не зависит от политических настроений на Западе. Весь процесс полностью импортозамещён - оборудование, программное обеспечение, реагенты и база данных отечественные. Молекулярно-генетический анализ проходит в несколько этапов. Результат - уже через неделю.

Даже опытные виноделы не всегда могут отличить один сорт винограда от другого на лозе, не говоря уже о чубуках. Пересортица на этапе закладки виноградников может дорого обойтись аграриям в будущем. Избежать этого поможет ДНК-паспортизация.

Шесть лет назад был принят закон о виноградарстве. Производителей вина обязали указывать на этикетке информацию о сорте, месте происхождения и годе урожая. В прошлом сезоне Россельхознадзор начал проводить инвентаризацию виноградников, чтобы проверить эти данные. ДНК-паспортизация – еще один шаг направленный на борьбу с фальсификатами и защиту отечественного рынка и ответственных аграриев от контрафакта.