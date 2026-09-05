Путин назвал Москву и команду мэра главным мотором масштабных инициатив

Владимир Путин назвал Москву и команду столичного мэра главным мотором масштабных всероссийских инициатив на протяжении многих лет. Об этом президент сказал в День города на торжественном мероприятии в парке "Зарядье".

Путин отметил, что масштабные проекты с участием Москвы придают мощный импульс развитию целых территорий, росту отечественного машиностроения и других высокотехнологичных сфер.

"Вы делаете очень большое дело для всей страны. На протяжении многих лет главным мотором этих и других масштабных инициатив были и остаются команда столичного мэра и сам мэр Москвы", – сказал Путин, обращаясь к Собянину.

Сегодня же глава государства присвоил Собянину звания Героя Труда. В указе президента говорится, что это сделано за особые заслуги мэра в решении социально-экономических вопросов города Москвы.

Примечательно, что документ подписан главой государства в День города – сегодня Москве исполняется 879 лет. Сергей Собянин занимает пост мэра Москвы с октября 2010 года.