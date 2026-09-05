Путин присвоил Шуфутинскому звание народного артиста России

Владимир Путин присвоил Михаилу Шуфутинскому звание народного артиста России. Президент подписал соответствующий указ 3 сентября.

Михаилу Шуфутинскому 78 лет. Он известен как эстрадный певец, шансонье и пианист. Артист неоднократно становился победителем конкурса "Шансон года".

Этим же указом звания Героя России удостоен лётчик-космонавт Алексей Зубрицкий, орденом "За доблестный труд" награждён председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, орденом Мужества посмертно – исполнительный директор благотворительного фонда "Народный фронт. Всё для Победы" Анатолий Чернышов.