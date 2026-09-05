Путин присвоил звания трудовой доблести 12 городам

Владимир Путин присвоил почётные звания "Город трудовой доблести" ещё 12 городам. Среди них - Березники, Бийск, Вятские Поляны, Йошкар-Ола, Копейск, Королев, Первоуральск, Саранск, Серов, Уссурийск, Ухта, Черемхово.

Президент подписал указ сегодня, а днём ранее кандидатуры этих городов были рассмотрены на заседании Российского организационного комитета "Победа".

Почётное звание "Город трудовой доблести" было учреждено шесть лет назад. До сегодняшнего дня звания были удостоены 70 населённых пунктов.