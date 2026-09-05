Путин дал напутствие "Единой России" перед выборами в Госдуму

Процесс укрепления России должен быть постоянным и устойчивым. С таким напутствием президент обратился к первой пятёрке федерального списка кандидатов на выборы в Госдуму от партии "Единая Россия".

"Нам нужно без всяких сомнений укреплять внутриполитическую ситуацию, устойчивость российской государственности и, несмотря ни на какие сложности и угрозы, которые нам постоянно сыпятся со стороны, идти по пути укрепления России в соответствии с основным законом российского государства", - сказал Путин.

Владимир Путин отметил важность работы пятёрки в деле укрепления российской государственности, а также в решении других задач. Ведь лидеры партийного списка - Сергей Собянин, Сергей Лавров, Мария Львова-Белова, Евгений Поддубный и Владислав Головин являются известными и ответственными людьми.

Кандидаты подробно рассказали президенту о своих поездках и встречах с избирателями, и подняли ряд вопросов, по которым президент решил дать конкретные поручения. Так, среди инициатив по поддержке многодетных семей, снижения ипотечной ставки на покупку дома и введение льготы на приобретение многоместных автомобилей. Владимир Путин предложения одобрил.