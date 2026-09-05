Путин отметил вклад Москвы в обеспечении технологического суверенитета страны

Наука и промышленность Москвы взяли на себя значимую роль в обеспечении технологического суверенитета России. Об этом заявил президент Владимир Путин в День города.

Глава государства вместе с мэром Москвы открыли несколько знаковых объектов в столице, среди которых – новая, 17-я по счёту линия метро.

Путин подчеркнул, что в этом году в Москве были открыты уникальные производства компонентов для отечественных систем связи и электронных устройств, а также освоен выпуск многих новых видов лекарств и медицинских изделий.

Сегодня же глава государства присвоил Собянину звание Героя Труда. В указе президента говорится, что это сделано за особые заслуги мэра в решении социально-экономических вопросов Москвы.

Примечательно, что документ подписан главой государства в День города – сегодня Москве исполняется 879 лет. Сергей Собянин занимает пост мэра Москвы с октября 2010 года.