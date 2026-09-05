ЛДПР провела сбор подписей за реальную поддержку семей

ЛДПР провела Всероссийский день сбора подписей за реальную поддержку семей. Партия предлагает конкретные шаги для того, чтобы граждане чувствовали помощь государства в доступности жилья, справедливых пособиях и уверенности в будущем своих детей. Программа собрала уже более 560-ти тысяч подписей по всей стране.

"Представьте себе, сколько бы маленьких граждан в нашей стране, сколько бы детей родилось, если бы наконец были реализованы инициативы ЛДПР, под которыми сегодня подписываются тысячи и тысячи человек по всей стране на пикетах, на митингах, на праздничных концертах. Семьи хотят быть счастливыми, поэтому сегодня так много людей подписали это обращение и так много людей ждут этих реальных изменений. И ЛДПР будет этого добиваться", - сказала Мария Воропаева, первый заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР.