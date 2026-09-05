Россия нанесла новые удары по военным целям на Украине

Минобороны России сообщило о новых ударах по военным целям на Украине. Нанесены групповые удары по логистическим центрам, предприятиям ВПК, и объектам портовой инфраструктуры.

В частности, под Киевом поражено предприятие "Блэк Аммо", там производили боеприпасы и взрывчатку. В порту Черноморск уничтожен сухогруз с военно-техническим имуществом.

Ранее сегодня в Днепропетровской области удару подверглись металлургический комбинат "Каметсталь" и Днепровский металлургический завод. В Николаевской области уничтожены логистический центр и электроподстанция. Под Одессой поражены логистический центр и сухогруз с вооружением.