Путин дал старт проекту "Восток ойл"

Владимир Путин поздравил коллектив компании "Роснефть" с запуском магистрального нефтепровода к новому терминалу бухты "Север" на "Восток Ойл". С проекта "Восток ойл" пошла первая нефть, сообщил президент. Общая производительность первой очереди морского терминала - 30 миллионов тонн нефти ежегодно.

Путин констатировал, что бухта "Север" после полного ввода в эксплуатацию будет самым крупным в мире северным нефтяным портом.

Сегодня президент принял участие по видеосвязи в вводе в эксплуатацию проекта "Восток ойл". Это проект компании "Роснефть" по освоению месторождений нефти и газа на Таймырском полуострове. Он охватывает арктическую зону Красноярского края и частично Ямало-Ненецкий автономный округ.

Ранее до этого сегодня Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли несколько знаковых объектов в столице, среди которых - новая, 17-я по счёту линия метро и обновлённый стадион "Торпедо".