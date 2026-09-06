Названы новые имена героев спецоперации

Сержант Владимир Баранов вступил в бой с превосходящими силами противника, который пытался вернуть ранее утраченные позиции. Из штатного оружия он уничтожил трёх неонацистов и броском гранаты тяжело ранил ещё двух. Оставшиеся в живых боевики отступили, но были ликвидированы нашим FPV-дроном.

Сержант Иван Круглов во время эвакуации раненых подвергся атаке беспилотников. Заняв выгодную позицию, он уничтожил летевшие БПЛА. В результате детонации одного из них Иван пострадал, но это не помешало ему доставить товарищей на место, где им была оказана квалифицированная помощь.