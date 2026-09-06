Ночью 6 сентября над российскими регионами сбиты 258 беспилотников ВСУ

Минувшей ночью над территорией России сбито 258 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаке подверглись 15 регионов и акватории двух морей – Чёрного и Азовского. Средства ПВО сработали в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областях, на Кубани и в Крыму.

Украинские БПЛА атаковали два многоквартирных дома в Ростове-на-Дону, пострадал ребёнок. При атаке дронов на Белгородскую область погиб мирный житель. Пожар вспыхнул на предприятии в Рязанской области после атаки ВСУ, также обломками беспилотника повреждён жилой дом.