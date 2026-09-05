"Непростая ситуация": Путин начал встречу с переговорщиками Трампа

В Кремле началась встреча Владимира Путина с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом сообщили в администрации президента.

Глава России начал общение с гостями с тёплого приветствия. "Ситуация, конечно, непростая, с которой предстоит сегодня разбираться. Но, прежде, чем мы начнём это делать, хочу попросить вас передать самые лучшие пожелания и слова благодарности президенту США Дональду Трампу", - сказал президент.

Ранее сегодня Владимир Путин дал указание не наносить ударов по Киеву в ближайшие три дня. Мораторий связан с подготовкой и проведением там контактов американских переговорщиков, пояснил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Днём 5 сентября в Москву прибыли посланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. Они привезли с собой предложение о мирном урегулировании на Украине. Сегодня Кушнер и Уиткофф проводят переговоры в Москве, а завтра отправятся в Киев.